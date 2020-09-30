Сын продюсера признался, что не стал бы жениться на Ольге, но ему симпатична другая представительница звездного семейства

Не так давно Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что была бы не против, если бы ее дочь Ольга вышла замуж на Алибасова-младшего. Сын продюсера группы "На-На" рассказал, что дочка Лидии Николаевны ему не нравится, однако он был бы не против связать свою жизнь с другой наследницей актрисы.

Бари Бариевич считает, что подобные заявления артистки доказывают, что ее мозг очень внушаем. Он понимает, что жена его отца просто шутит, однако заявил, что если бы ему действительно пришлось выбирать, то он выбрал бы внучку Федосеевой-Шукшиной - Анну Трегубенко.

Сын артиста рассказал, что считает девушку самой адекватной из всей семьи, поэтому она ему симпатична.

"Я лучше бы на Ане [женился], она нормальная деваха, только уже занята", – рассказал Алибасов-младший в интервью РИА "ФАН".

Мужчина также подчеркнул, что дочка Марии Шукшиной "возбуждает больше всех как женщина". И добавил, что вряд ли бы они смогли построить отношения, потому что на данный момент оба несвободны.

Однако сын продюсера не исключил, что спустя "десятилетия" у него и Анны может что-то получиться.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что сын Алибасова избивает свою мать. Женщина даже пыталась покончить с собой из-за этого.