После нападения Валентин Карманов с трудом передвигается на костылях

Актер, который прославился благодаря чтению стихотворений Роберта Рождественского, сейчас живет в нищете. Когда он был совсем юным, Олег Ефремов пророчил мальчику большое будущее на актерском поприще, однако его предсказания не сбылись. Сейчас Валентин Карманов едва сводит концы с концами, а после недавнего нападения вынужден передвигаться на костылях.

Валентин Валентинович появился в студии "Прямого эфира" и рассказал Андрею Малахову о том, что недавно неизвестные напали на него. Преступники ударили звезду советского кино по голове и украли у него рюкзак. Мужчина считает, что ограбление было заранее спланировано.

Также Карманов посетовал на серьезные финансовые трудности. Оказалось, что за последние время актер сменил несколько работ, а сейчас работает охранником в магазине.

Напомним, что Карманов был весьма популярным актером в 70-х годах прошлого века, но на актерской карьере пришлось поставить крест после несчастного случая: Валентина Валентиновича сбила машина. После ДТП артист начал заикаться.

Однако Карманов не расстраивается, что все сложилось таким образом. Он признался, что очень любит свою гражданскую жену Ольгу, которая его во всем поддерживает.

Ранее выяснилось, что звезда фильма "Любимая женщина механика Гаврилова" живет в голоде и нищете после ухода со сцены.