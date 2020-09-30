Актриса показала роскошный наряд всего через четыре месяца после вестей о романе с Прилучным

Мирослава Карпович выложила кадры с тематической съемки на своей странице в соцсети. На видеоролике артистка позирует в шикарном свадебном платье. Судя по подписи под постом, ролик архивный, однако некоторые подписчики тут же связали наряд с Павлом Прилучным, который, по слухам, крутит роман с Карпович.

На кадрах девушка кружится в белом платье с открытой спиной и пышным букетом в руках. Знаменитость снялась в интерьерах заброшенного строения в форме башни. На одном из кадров Мирослава лежит на полу в окружении воздушной ткани, а сверху на нее падают лепестки роз.

"5 лет назад было холодно", – лаконично подписала ролик звезда телесериала "Папины дочки".

Видео посмотрели несколько десятков тысяч человек. В комментариях они засыпали артистку комплиментами, а также намекнули на ее любовную связь с Прилучным.

"Как нежно!", "Красота", "Ждем такое же видео с Пашей", "Волшебно", "Мира, очень красивое платье и вы тоже!" – пишут восторженные пользователи Сети.



Напомним, актер Павел Прилучный развелся с женой Агатой Муцениеце в середине июня. После этого в соцсетях и СМИ начали появляться слухи о его романе с 34-летней артисткой Мирославой Карпович.