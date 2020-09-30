Певец признался, что у него был опыт с двумя девушками

Леонид Агутин стал гостем Максима Галкина в шоу "Музыкалити", где представители разных поколений оценивают музыкальные новинки. Ведущий начал спрашивать традиционные вопросы, которые он задает всем гостям программы. Именно в этот момент эстрадный певец, который редко говорит о своей личной жизни, сделал откровенное признание.

Во время шоу, которое вышло на ютуб-канале "Газгольдер", муж Анжелики Варум рассказал, что однажды у него был любовный опыт с двумя дамами. Вдаваться в подробности артист не стал. Он лишь отметил, что ему понравилось.

Певец также не уточнил, когда это было, был ли он на тот момент женат и знает ли Анжелика Варум о таком опыте супруга.

К слову, Агутин удивил Максима Галкина не только этим. Эстрадный певец вспомнил, что в определенный период своей жизни много выпивал, а после звонил своим "бывшим". Также артист был завсегдатаем стриптиз-клубов.

Напомним, что Леонид Агутин не всегда был идеальным мужем. В 2011 году певец тоже перебрал с алкоголем, а с утра все СМИ обсуждали фотографии, где артист страстно целуется с незнакомкой. Из-за этого случая артист чуть не развелся с женой.

Не так давно Агутина застукали в компании загадочной брюнетки. После этого вновь поползли слухи о том, что певец не хранит верность своей жене.