"Верим, что все будет хорошо": Повалий борется за жизнь члена семьи

"Верим, что все будет хорошо": Повалий борется за жизнь члена семьи
Таисия Повалий. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинская певица не может сдержать слез из-за личной трагедии

Таисия Повалий рассказала многотысячной аудитории о своих переживаниях. Выяснилось, что в семействе украинской певицы большое горе – ее любимица, кошка по кличке Ксюша плохо себя чувствует. Питомцу уже больше 17 лет, и сейчас у нее начались трудности со здоровьем.

На своей странице в соцсети артистка выложила архивные видео и фото любимой кошки. На видеоролике домашняя любимица делает Таисии массаж мягкими лапками. А на одной из фотографий Ксюша завороженно глядит во окно. На другой – рассматривает что-то интересное на полу.

"Сегодня мы боремся за ее жизнь, уже и поплакали, потом взяли себя в руки и делимся с нашей девочкой любовью и заботой. Верим, что все будет хорошо!" - написала расстроенная знаменитость.

Фанаты постарались поддержать свою любимую артистку. Пользователи Сети советуют Повалий не отчаиваться и верить в лучшее.


Недавно в интернете активно обсуждали внешность 55-летней певицы. Народная артистка Украины поделилась портретными снимками из своего дома в Киеве, а люди стали комментировать перемены в ее лице.

Ольга ФЕДОРОВА

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