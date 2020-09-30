"Чудовищная ситуация": организаторы "Детского Евровидения" отреагировали на скандал

"Чудовищная ситуация": организаторы Детского Евровидения" отреагировали на скандал
Игорь Крутой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сети уверены, что София Феськова победила незаслуженно

Скандал вокруг "Детского Евровидения" с каждым днем разгорается. Дело в том, что зрители считают победу Софии Феськовой нечестной. По мнению большинства пользователей Сети, представлять Россию должен был Рутгер Гарехт. Сейчас социальные сети Софии заполнены негативными комментариями с угрозами, поэтому представители Академии Игоря Крутого были вынуждены вмешаться в скандал. 

Организаторов отборочного тура шокировала сложившаяся ситуация. Они уверены, что отбор проходил без каких-либо нарушений, и призвали прекратить травлю Софии, пишет "StarHit".

"Происходит чудовищная ситуация с травлей ребенка, которая недопустима. В Интернете унижают и оскорбляют девочку, ее родных и близких. В финале, Соня, как и все другие участники, пела сама. Мы не имеем право включать фонограмму", – заявили представители. 

К слову, родители других конкурсантов также считают, что девочка победила заслуженно. 

Сейчас конкурсантка готовится к финалу, который пройдет в конце ноября, но родители Софии переживают, что сложившаяся обстановка может серьезно сказаться на психологическом состоянии финалистки.

Напомним, что ранее поклонники Рутгера Гарехта устроили травлю Софии Феськовой из-за результатов отборочного этапа "Детского Евровидения". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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