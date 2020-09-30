Малахова уволили из-за Джигурды

Малахова уволили из-за Джигурды
Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту надоело терпеть клевету, и он пожаловался на недобросовестных шоуменов

Никита Джигурда заявил, что уход Андрея Малахова с Первого канала не обошелся без его участия. Певец уверяет, что именно его заявление в суд стало причиной перевода известного ведущего на другой канал.

Джигурда крайне негативно отзывается о популярных телепередачах и ток-шоу. По его мнению, все, чем занимаются авторы таких программ – это поиск "грязных фейков". А потом в студию приглашают знаменитую персону и заставляют ее оправдываться в том, чего никогда не было.

Никита поделился личным опытом участия в таких проектах. Артист уверяет, что никогда не был фигурантом ни одного уголовного дела, однако богатые на выдумку сценаристы шоу приписывают ему и изнасилования, и подделку завещаний, и наркоманию, и многое другое.

После очередного скандала Джигурда и его бывшая супруга Марина Анисина подали заявления на недобросовестных организаторов шоу. Как уверяет артист, это в итоге привело к увольнению Андрея Малахова. Своей версией смены места работы известного телеведущего Джигурда поделился на конференции в медиацентре "Патриот", созданном при участии РИА ФАН.


Отметим, Никита Джигурда часто становится главным героем скандалов. Недавно ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов даже попросил артиста покинуть студию во время эфира.

Ольга ФЕДОРОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Волков
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Ему бы издохнуть на пару с Паниным!!!!!!!!!Чище бы стало.....
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