Актриса из "Иронии судьбы" поделилась личной тайной

Две легендарные артистки Валентина Талызина и Алла Пугачева враждуют много лет, хотя и в 1975 г. работали вместе. О причинах конфликта рассказала звезда "Афони".

В фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" Валентина Талызина полностью озвучила Барбару Брыльску, а Примадонна исполнила песни, прозвучавшие в картине. Режиссер сначала отнесся к идее скептически, ведь Талызина еще и играла небольшую роль и в одном из эпизодов "говорила" сама с собой.

"Я не против, чтобы ты озвучивала, но только если твой голос подойдет к голосу Аллы Пугачевой – тогда пожалуйста, озвучивай",

– сказал Эльдар Рязанов актрисе.

Тем не менее, Пугачева по каким-то причинам Талызину невзлюбила. Тайну ссоры актриса открыла в эфире программы "Секрет на миллион". Выпуск с участием звезды выйдет в эту субботу.

После съемок фильма также рассорились Пугачева и Брыльска. Как писали СМИ, певица опоздала на съемки, а сыгравшая Надю актриса не постеснялась на это указать. Кстати, не общается польская кинозвезда и с Талызиной.

Весной этого года Талызину забрали в больницу. Актриса проходила курс реабилитации после инсульта.