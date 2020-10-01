Внешний вид артиста на модном мероприятии озадачил поклонников

Филипп Киркоров вместе с другими звездами российского шоу-бизнеса посетил закрытый ужин в честь премии "GQ Человек года 2020". На мероприятие поп-король пришел в одежде мировых дизайнеров, однако его внешний вид вызвал лишь насмешки.

Певец опубликовал фото в своем новом модном образе. Артист по-прежнему носит дреды, которые заплел перед премьерой совместного трека с Давидом Манукяном. На вечеринку Киркоров пришел в пиджаке и туфлях, но наибольшее внимание привлекли штаны с мотней, практически доходящей до колена. Наряд певца подписчикам не понравился, досталось и стилисту звезды:

"Сами себя так уродуют, да еще и за очень большие деньги", "Очки, седые дреды, памперс в штанах. Пипец полный. Вас стилист в запое?", "Снимите уже эти косички", "Такая ширинка укорачивает ноги. Ну, зачем? Как наложил в штаны наш король".

Некоторые образ артиста все же оценили. Киркорова похвалили за то, что он всегда следит за модой и не стесняется экспериментировать: "Как же я люблю твои образы!", "Класс! Красавчик! На стиле, как всегда!", "Выглядите шикарно! Ну кто как не Вы!"

Кстати, не все коллеги поддерживают артиста в его экспериментах. Накануне Леонид Агутин в Ютуб-шоу "Музыкалити" сказал, что поп-король подхватывает все модные течения, чтобы быть в тренде. Киркоров – настоящий эстрадный артист, который делает номера, прокомментировал Агутин совместную песню с Манукяном.

Недавно Киркоров угодил в новый скандал.