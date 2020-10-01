Избранницу чеченского внука Пугачевой познакомили с бабушкой - фото

Избранницу чеченского внука Пугачевой познакомили с бабушкой - фото
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пользователи восхищены красотой 21-летней Марии

Возлюбленная внука звездной певицы Аллы Пугачевой Мария опубликовала в своем "Инстаграме" фотографию со своей мамой. На снимке она позирует перед камерой и улыбается вместе со своей родительницей.

В комментариях под постом пользователи отметили, что дочь с матерью выглядят прекрасно, отметив, что у обоих превосходная внешность.

"Какие красивые", – пишет одна из подписчиц (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Дени Байсаров, младший сын Кристины Орбакайте, уже довольно продолжительное время состоит в отношениях с Марией, которая учится в МГИМО. Как пишут в СМИ, она увлекается конным спортом и играет в теннис.

Кстати, не так давно Мария опубликовала совместное фото с самой Примадонной. Вполне вероятно, что он решил познакомить избранницу со своей звездной бабушкой, передает Teleprogramma.pro.

Сам Дени живет в Лондоне и временами навещает маму в Майами. Молодой человек поддерживает связь со сводными братьями и сестрами. О своей личной жизни предпочитает не распространяться. До Марии у Дени была когда-то девушка, однако они достаточно давно расстались.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Орбакайте зажигает вместе с сыном на вечеринке. Поклонники удивились откровенному наряду певицы.

Егор МАЛКОВ

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Владимир Казак
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А если снять "штукатурку"? Будет такое же уе...ЩЕ!
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