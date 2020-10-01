Знакомые артиста сделали предположение

Евгений Петросян с женой скрывали ребенка около полугода – маленького Вагана юморист показал лишь в день своего 75-летия. Почему артист принял такое решение, рассказали его знакомые.

Петросян заявил, что ребенка родила ему супруга – речи о суррогатном материнстве быть не может. Сама Татьяна Брухунова тоже рассказывала, как ей приходилось скрывать живот под свободной одеждой. Однако в окружении юмориста говорят, что беременной его бывшую помощницу никто не видел.

Где родился сын юмориста, тоже не совсем понятно. В марте ходили слухи, что малыш появился на свет в ОАЭ. Но это невозможно, если Брухунова все же воспользовалась услугами суррогатной матери, тк на территории государства подобные процедуры запрещены. Тем не менее, ни в одном из столичных департаментов рождение мальчика не зафиксировано, выяснили журналисты.

Знакомые Петросяна предполагают, что малыш появился на свет в Туле и все это время за ним присматривала мать Брухуновой. По мнению сатирика Леонида Натапова, артисту также приходилось скрывать рождение наследника из-за бывшей жены Елены Степаненко. Он сказал, что Брухунова боялась зависти экс-супруги.

А вот Людмила Поргина думает, что причина кроется в другом. По ее мнению, малыш достался им тяжело, "не сразу все получилось". Однако актриса считает, что мальчик сделает жизнь Петросяна намного счастливее, передает "Комсомольская правда".

Недавно Петросян пережил тяжелую потерю. Из жизни ушел друг юмориста.