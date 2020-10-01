Новость об ухудшении состояния артиста давно распространилась по Сети

В беседе с Игорем Крутым Борис Корчевников публично признался в том, что у него имеются проблемы со слухом. Их встреча произошла в рамках нового выпуска передачи "Судьба человека", героем которой и стал композитор.

Крутой рассказал об одном случае из своей жизни. Это произошло во время поездки музыканта в США вместе с певцом Игорем Николаевым и актером Евгением Леоновым. В тот период Игорь Яковлевич выступал в качестве аккомпаниатора артиста.

Пытаясь воссоздать историю из прошлого, Крутой в какой-то момент отметил, что там были нецензурные выражения. Речь шла о просьбе Леонова к композитору следить за его дыханием, пока он будет спать. На что ведущий заявил, что это его не смущает.

"А я плохо слышу все равно" – признался Борис Корчевников.

Напомним, уже долгое время по Сети ходят слухи, что ведущий "Судьбы человека" теряет слух. Сообщалось, что телезвезде приходилось постоянно переспрашивать своих звездных гостей, а также читать некоторые их ответы по губам. Тогда концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди сообщил, что это все выдумки.

Несколько лет назад Борису Корчевникову удалили опухоль головного мозга. Однако болезнь не прошла бесследно – по некоторым данным, слуховой нерв телеведущего был поврежден.

Ранее появилась информация о том, что телеведущий обратился за помощью к пародисту Игорю Маменко. Корчевников попросил артиста обучить его базовым акробатическим элементам, чтобы нравиться женщинам.