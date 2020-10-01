СМИ назвали имя нового избранника Асмус

СМИ назвали имя нового избранника Асмус
Кристина Асмус. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина подарил звезде огромный букет цветов

Актриса Кристина Асмус, которую медиа успели свести со многими звездными артистами, сделала выбор на одном из участников хип-хоп дуэта HammAli&Navai. СМИ утверждают, что избранником кинозвезды стал Наваи Бакиров, рэпер азербайджанского происхождения.

Не так давно стало известно, что артист решил посетить премьеру, в которой принимала участие Асмус по личному приглашению. Под занавес он подошел к ней, вручив солидного размера букет с цветами – звезда с трудом могла донести его до гримерки. Кристина даже призналась, что впервые в жизни получила такой огромный букет.

На опубликованном видео заметно, как Наваи подходит к Асмус под рукоплескания зрителей в театре, вручая ей цветы. После этого музыкант отходит назад. 

Впрочем, неизвестно, сможет ли музыкант добиться Кристины, однако актрисе по душе его ухаживания, передает 7дней.ру.

Кстати, не так давно СМИ назвали одним из возможных избранников Асмус режиссера Алексея Учителя. Артистка появилась на видео вместе с мужчиной, который был старше ее на много лет – пара выходила из одного из московских ресторанов, а затем тронулась с места на машине.

Сам режиссер, правда, позднее опроверг эту информацию и сообщил, что находится с актрисой в хороших дружеских отношениях.

Егор МАЛКОВ

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