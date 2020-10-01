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Исполнительница роли вокалистки Екатерины с псевдонимом Гера в сериале "Сваты" подхватила коронавирус. Анна Саливанчук написала в соцсети, как это случилось, и высказалась о смерти.
Актриса сообщила в "Инстаграм", что в ее дом пришел COVID-19. Первым заболел муж. Он чувствовал себя неважно, поднялась температура, тело ломило. Результат сданного на инфекцию теста оказался положительным.Затем супругу стало намного лучше, недомогание прошло уже на следующий день. А у актрисы появился кашель, ломота и высокая (39,8) температура. При этом ей нужно было кормить ребенка – совсем недавно Анна во второй раз стала мамой.
Анна лечится всеми подручными средствами: сбивает температуру, ест витамины, принимает средства от боли в горле и размышляет, что ее ждет. Но о смерти не думает, ведь уверена, что будет долго жить.
Подписчики выразили надежду, что все это пройдет быстро, легко и без осложнений, и пожелали актрисе держаться и скорейшего выздоровления.
Анна Саливанчук впервые снялась в кино, когда ей было 22 года. Она сыграла в четвертом, а потом и пятом сезонах популярного телесериала "Возвращение Мухтара". Позже,
пройдя кастинг, она вошла в актерский состав не менее известного сериала "Сваты",
где воплотила образ певицы Екатерины, выступающей под псевдонимом Гера.
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