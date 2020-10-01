"Великолепная пара": Миронов выложил фото со своей любимой

"Великолепная пара": Миронов выложил фото со своей любимой
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист трогательно поздравил близкого человека с днем рождения

Актер театра и кино Евгений Миронов опубликовал в своем микроблоге фото со своей звездной коллегой Чулпан Хаматовой, которой исполняется 1 октября 45 лет. Артист подписал фото, выразив искренние чувства к Чулпан, тем самым дав повод для слухов.

На опубликованном фото Миронов приобнял Хаматову, которая скрестила руки. А на второй фотографии они с нежностью смотрят друг на друга.

"Любимая, с рождением!", - написал Миронов на своей страница в "Инстаграме".

Многие расценили поздравление артиста как проявление настоящей любви к своей женщине, принявшись обсуждать его слова.

"Самые талантливые два актера. Но в каком смысле любимая?", "Любимая? Вы теперь вместе? Поздравляем от души!!! Чулпан с днем рождения!!!", "Великолепная пара", "Милые, любимые Чулпан и Женечка, творите вместе высокое искусство, боготворите, любите друг друга, а мы будем ценить, любить ваше творчество", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Впрочем, некоторые поспешили заверить остальных поклонников, что оба актера – большие друзья, и Миронов опубликовал фото с афиши спектакля "Горбачев", в котором они с Чулпан играют супружескую пару.

Не так давно Миронов появился перед публикой со своим шестилетним сыном. В СМИ заявили, что звездный отец редко видится со своим наследником из-за весьма плотного рабочего графика.

Егор МАЛКОВ

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