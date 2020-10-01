Ефремов заплатил сыну покойного Захарова почти миллион рублей

продолжениеЕфремов попросил суд смягчить приговор
Актер возместил моральный ущерб наследнику курьера

Михаил Ефремов заплатил сыну погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова 800 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Остальные родственники покойного ранее попросили у актера один рубль, объясняя это тем, что они не нуждаются в его "кровавых деньгах".

О возмещении морального ущерба Ефремовым сообщили в Пресненском суде Москвы, передает телеканал "Рен ТВ".

Ранее стало известно, что Виталий Захаров потребовал компенсацию в размере 6,5 млн рублей. Однако через некоторое время сын погибшего повысил сумму иска на миллион рублей, ссылаясь на то, что Ефремов во время судебного процесса вел себя по-хамски.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла в начале июня. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, известный артист на своей машине вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Сергея Захарова. От полученных травм курьер скончался.

Ефремова приговорили к восьми годам в колонии общего режима. На данный момент актер находится в столичном СИЗО "Водник". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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