Запрещают вставать с кровати: Фадееву экстренно понадобилась помощь врачей

Запрещают вставать с кровати: Фадееву экстренно понадобилась помощь врачей
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Медики подозревают, что в результате падения продюсер сломал ребра

После прогулки на электросамокате Максиму Фадееву понадобилась помощь врачей. Продюсер упал во время прогулки в одном из подмосковных поселков. Музыканту вызвали скорую, сейчас он находится у себя дома. 

ЧП произошло вчера вечером, приехавшие врачи подозревают, что Фадеев получил сильный ушиб грудной клетки и переломы ребер. Специалисты запретили мужчине вставать с кровати. 

По словам продюсера, падение с электросамоката произошло на полной скорости. Сейчас ему тяжело дышать и говорить, уточняет Super.ru. К слову, на самокате Фадеев передвигался все лето. 

Напомним, что ранее стало известно о том, что на Максима Фадеева подали в суд. Выяснилось, что музыкант и его лейбл "Мальфа" задолжали производителю бытовой техники крупную сумму денег. 

До этого Фадеев резко высказался о российском телевидении. Продюсер уверен, что ТВ умирает, а для того, чтобы его спасти нужно поменять все руководство.

Юлия МИХАЙЛОВА

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