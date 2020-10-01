Актер вновь признал свою вину

Михаил Ефремов вновь написал письмо, котором раскаялся в случившемся. Актер опять признал свою вину в смертельном ДТП и попросил суд смягчить ему приговор.

В письме, которое опубликовал канал "РЕН ТВ", Ефремов извинился перед семьей Сергея Захарова и подчеркнул, что искренне расквитается в содеянном. По его словам, в суде он отрицал свою вину из-за давления своего уже бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

"Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева Э.М., выражающегося в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния", – пишет виновник смертельного ДТП.

По словам Михаила Олеговича, правозащитник постоянно убеждал его в невиновности.

Напомним, что Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы за ДТП, которое произошло 8 июня в центре Москвы.

