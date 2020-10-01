"Инфаркт поймать можно": обмазанную грязью Варнаву перекосило

Екатерина Варнава сыграет в спектакле "Бульба. Пир"

Обычно на своей странице в "Инстаграм" Екатерина Варнава публикует красивые снимки с фотосессий. Однако сегодня она показала себя в необычном образе. На фото звезда Comedy Woman запечатлена с немного перекошенным лицом и вся в грязи. 

Оказалось, что jyf сыграет в спектакле "Бульба. Пир", однако пока актриса не рассказала, в роли кого она появится на сцене. Вероятнее всего, ее героине пришлось пережить ужас войны, пишет "Пятый канал"

Постановка расскажет об истории любви Бульбы Андрея и красавицы Хелены во время восстания казаков в 17 веке, когда Левобережная Украина вышла из-под главенства Речи Посполитой. 

В комментариях пользователей ужаснул внешний вид Варнавы. "Чуть с дивана не упала от красоты такой, даже на спектакль можно не ходить и так страшно", "Страх господний", "Инфаркт поймать можно", "Совсем спилась уже", – написали подписчики Екатерины. 

Напомним, что ранее Варнава поделилась интимными подробностями отношений с Дмитрием Хрусталевым. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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