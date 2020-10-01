Звезде советского кинематографа сегодня могло исполниться 93 года

Внучка Олега Ефремова почтила память своего деда и опубликовала на своей странице в "Инстаграм" снимки из семейного архива.

На фотографии еще совсем юная Оля Ефремова стоит рядом с дедушкой и обнимает его за плечо. Девушка также выложила снимки, на которых легендарный актер еще совсем молод.

Сегодня, 1 октября, отцу Михаила Ефремова могло бы исполниться 93 года.

"В безумном хаосе сегодняшнем, тебя так не хватает.. Но я верю, ты за нами присматриваешь, и все рассудишь верно, как только ты умеешь.." – подписала Ольга фотографии (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Именно с Олега Ефремова началась актерская династия. В свое время звезда советского кино основал "Современник" и снялся во многих кинолентах, которые сейчас называют культовыми.

Пользователи социальной сети также почтили память актера. "Царствие ему небесное. Он обязательно поможет своему сыну. Все будет хорошо. Немного терпения", "Он просто невероятный и волшебный, один из моих самых-самых", "Молодой Олег Николаевич, это мужчина мечты! Столько красоты, обаяния, шарма, таланта в одном человеке! Одна улыбка чего стоит", "Дедушка – Великий Гений", "Светлая память великому актеру", – написали в комментариях.

Напомним, что Олега Ефремова не стало в 2000 году. Его считали одним из самых выдающихся театральных режиссеров того времени. Особую известность ему принесли роли в фильмах "Берегись автомобиля", "Три тополя на Плющихе", "Айболит-66".