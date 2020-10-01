Рудковская и Плющенко стали родителями во второй раз

Рудковская и Плющенко стали родителями во второй раз
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
У знаменитых супругов на свет появился сын

Яна Рудковская обрадовала поклонников неожиданной новостью. В семье знаменитого продюсера и ее супруга Евгения Плющенко произошло пополнение – у них появился еще один сын. 

Рудковская опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором позирует вместе с мужем, сыном Александром (который известен под псевдонимом Гном Гномыч), а также новорожденным малышом, лицо которого звезда закрыла смайликом. 

"Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются!"

– написала знаменитость. 

Продюсер решила не скрывать имя новорожденного и поделилась, что кроху назвали Арсением. 

Поклонники пришли в полный восторг от этого известия. Фанаты пожелали малышу здоровья и поздравили новоиспеченных родителей с прибавлением. Некоторые интернет-пользователи поинтересовались, когда Рудковская успела родить и как ей удалось скрыть беременность.

На днях продюсер намекнула в интервью "Алена, блин", что они с супругом решили воспользоваться услугами суррогатной матери, и заявила, что всем поклонникам остается лишь ждать новостей. 

Рудковская также воспитывает сыновей Андрея и Николая. У Плющенко от первого брака есть сын Егор. 

Ранее продюсер высказалась о слухах про измены фигуриста. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей