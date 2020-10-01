"Я видел, как она уходит под воду": жених Конкиной сделал шокирующее признание

"Я видел, как она уходит под воду": жених Конкиной сделал шокирующее признание
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Мужчина рассказал, что у дочери актера были крупные долги по кредитам

Скандал вокруг смерти Софии Конкиной не утихает до сих пор. Отец девушки уверен, что его дочь не могла утонуть, поэтому сейчас он делает все, чтобы доказать, что Софию убили. Один из подозреваемых, по мнению семьи погибшей, – это жених Конкиной. Сам мужчина свою вину отрицает и даже рассказал историю о том, как он однажды спас дочь актера, которая перебрала с алкоголем и чуть не захлебнулась в бассейне. 

Михаил Серов признался, что у его невесты были проблемы с алкоголем, пишет StarHit. Они обострились из-за того, что Софии часто звонили коллекторы из-за крупных финансовых долгов. По словам жениха Конкиной, наследница артиста полностью теряла контроль над собой, когда выпивала. Однажды она чуть не утонула из-за этого.

"Мы тогда отдыхали в открытом бассейне. София выпила чуть больше, чем надо. А в таком состоянии она просто отключается. И вот я увидел, что она уходит под воду. Пришлось ее вытаскивать", – вспомнил Серов.

Мужчину крайне возмущают обвинения в его адрес. Он считает, что он делал все для того, чтобы уберечь Софию от лишний проблем, и помогал ей бороться с зависимостью. Сейчас он намерен выяснить настоящую причину смерти его возлюбленной. 

Ранее жених Конкиной опубликовал ее предсмертное фото на своей странице в Инстаграм. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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