Артистка поделилась личной трагедией

В честь Дня Музыки, который весь мир ежегодно отмечает 1 октября, Вера Брежнева решила рассказать, как однажды у нее похитили единственный проигрыватель любимых песен. История произошла много лет назад, но звезда до сих пор помнит предательство близкого человека.

Вера жила в скромной, многодетной, но очень дружной семье. Однажды ее родители повстречали в трамвае 12-летнего мальчишку, которому негде было жить. Сердобольные взрослые решили взять ребенка домой. В трехкомнатной квартире уже жили четыре сестры – пятый старший брат только бы обрадовал девочек, в числе которых была будущая звезда.

В это время главной ценностью сестричек был серый магнитофон "Иж305С" и кассеты, которые они заслушивали до дыр. Девочки любили петь вместе с популярными исполнителями, они заучивали слова, а потом включали магнитофон.

На эту технику и променял новоиспеченную семью несостоявшийся брат. Однажды найденыш сбежал из дома, прихватив с собой магнитофон.

"Мы расстроились вдвойне... Лишившись приобретенного брата и музыки..." – с горечью вспоминает Брежнева.

Ранее некоторые поклонники Веры заподозрили звезду в использовании услуг пластического хирурга. Фанаты не смогли поверить в натуральность красоты певицы.

