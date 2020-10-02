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Композитор пережил тяжелую утрату – 40 лет назад не стало его отца. Яков Крутой долго боролся с раком слюнной железы, а в последние дни жизни очень страдал. Деталями трагедии поделился Игорь Крутой в эфире у Корчевникова.
"У него лицо искривилось, а ведь раньше он таким красивым был: русоволосым, голубоглазым",
– вспомнил музыкант об отце. По его словам, родитель не опускал руки до последнего, несмотря на множество перенесенных операций в течение нескольких лет.
Крутой был на гастролях, когда позвонила его первая жена Елена с тревожной новостью: отцу осталось всего пять дней. Композитор рассказал, что родитель умер во сне под утро.
Музыкант до сих пор с нежностью вспоминает об отце, он уверен, что Яков Крутой охраняет его все эти годы. Родителю артист посвятил трогательную композицию "Ангел-хранитель".
"Все то, что он недополучил во время своей жизни, получил я!"
– сказал Крутой в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Недавно Крутой воссоединился со своим близким человеком. По словам композитора, он ждал этого долгие годы.
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