Медики не сумели спасти его жизнь

Композитор пережил тяжелую утрату – 40 лет назад не стало его отца. Яков Крутой долго боролся с раком слюнной железы, а в последние дни жизни очень страдал. Деталями трагедии поделился Игорь Крутой в эфире у Корчевникова.

"У него лицо искривилось, а ведь раньше он таким красивым был: русоволосым, голубоглазым",

– вспомнил музыкант об отце. По его словам, родитель не опускал руки до последнего, несмотря на множество перенесенных операций в течение нескольких лет.

Крутой был на гастролях, когда позвонила его первая жена Елена с тревожной новостью: отцу осталось всего пять дней. Композитор рассказал, что родитель умер во сне под утро.

Музыкант до сих пор с нежностью вспоминает об отце, он уверен, что Яков Крутой охраняет его все эти годы. Родителю артист посвятил трогательную композицию "Ангел-хранитель".

"Все то, что он недополучил во время своей жизни, получил я!"

– сказал Крутой в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Недавно Крутой воссоединился со своим близким человеком. По словам композитора, он ждал этого долгие годы.