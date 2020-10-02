Покойная Легкоступова подала знак: появились фото с места трагедии

Певицу заметили в отражении на снимках из ванной

Серьезные травмы на теле Валентины Легкоступовой заставили близких еще больше сомневаться в том, что они могли появиться после падения в ванной. Адвокат Сергей Жорин получил снимки комнаты и нашел в кадре нечто удивительное.

Юрист отметил, что самой ванны там не было – только душевая кабина, в которой упасть нереально. Да и сама комната оказалась маленькой и заставленной различными предметами. По словам Жорина, чтобы получить те смертельные травмы, нужно упасть на что-то твердое, не группируясь.

Однако привлекло внимание адвоката другое. На одной из фотографий он увидел в отражении человека, очень похожего на покойную певицу. Сначала Жорин подумал, что это помощница артистки с похожей прической, но, приглядевшись, узнал Легкоступову.

"Валентина Валерьевна подает нам знаки с того света",

– поделился впечатлением адвокат. По его мнению, певица просит докопаться до истины и выяснить настоящую причину ее ранней смерти, передает StarHit.

Адвокат Сергей Фирсов тоже считает, что так упасть исполнительница хита "Ягода-малина" не могла. Он предположил, что Легкоступову жестоко избили. Родные подозревают мужа певицы Юрия Фирсова.