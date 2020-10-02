Артист тяжело переживает потерю дочери

Недавно прошли похороны дочери Владимира Конкина Софии. Прощание с девушкой состоялось на Пятницком кладбище. Безутешный отец до сих пор не может оправиться от шока. Близкий друг актера высказался о его состоянии.

По словам ветерана МУРа Алексея Лобарева, Владимир Алексеевич попросил родных оставить его одного. Звезда кинокартины "Место встречи изменить нельзя" хочет побыть наедине со своими мыслями.

"Владимир Алексеевич слег, он даже не встает" – признался Лобарев.

Мужчина отметил, что все очень переживают за здоровье Владимира Конкина. Артисту периодически звонят, чтобы узнать, как он себя чувствует. Ведь, как рассказал друг актера, у него установлено два клапана на сердце, передает "СтарХит".

Напомним, новость о смерти дочери Конкина появилась 24 сентября. За два дня до трагедии Софии стало плохо в бассейне. Девушка, которая умела хорошо плавать, неожиданно пошла ко дну. Через некоторое время ее доставили в одну из столичных больниц. Однако спасти Софию не удалось.

Обстоятельства случившегося вызывают множество вопросов у родных и друзей погибших. С начала расследования в СМИ появляются шокирующие новости, которые иногда противоречат сами себе.

Сначала утверждалось, что девушка в день трагедии была пьяна. Позже директор Владимира Конкина опровергла все слухи, ссылаясь на слова судмедэксперта. Однако спустя некоторое время экспертиза обнаружила в крови погибшей алкоголь и следы от сильного снотворного. Примечательно, что из фитнес-клуба, где произошла трагедия, пропали видеозаписи с камер наблюдения.

Недавно являющийся главным подозреваемым жених Софии, Михаил Серов, сделал шокирующее признание.