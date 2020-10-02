Чичерина попала под обстрел в Карабахе

Группа артистки по-прежнему находится в зоне поражения

Юлия Чичерина, которая отправилась на передовую в Нагорный Карабах, попала под обстрел. Об этом сообщили СМИ.

Певицу обстреляли азербайджанские беспилотники на пути к Степанакерту, передает телеграм-канал WarGonzо.

Чичерина пока на связь не выходит, но она не пострадала, сообщил ее муж. Сухраб Раджабов добавил, что группа из зоны поражения еще не выбралась.

"Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает",

– рассказал он о ситуации телеграм-каналу "Подъем".

Как пишет WarGonzо, на момент обстрела певица пряталась в блиндаже. Сейчас она на звонки не отвечает, однако в Сеть заходила несколько минут назад.

С начала конфликта в Карабахе находится военкор Семен Пегов – с ним Юлия Чичерина работала ранее. Он и сообщил, что рок-певица сегодня отправилась в место боевых действий.

Информацию подтвердил супруг артистки Сухраб Раджабов. По его словам, Чичерина решила поддержать объявившую о независимости республику и выступить на мероприятии, пишет РЕН ТВ.