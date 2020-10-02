Фиктивный брак и измены: почему Аринбасарова ушла от Кончаловского

Наталья Аринбасарова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Наталья Аринбасарова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Аринбасарова. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин Наталья Аринбасарова. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов Наталья Аринбасарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Актриса не смогла пережить предательства

Сейчас Андрей Кончаловский живет с Юлией Высоцкой, супруги женаты уже больше 20 лет. Телеведущая стала пятой женой артиста, за плечами которого – множество бурных романов, разводы и эмиграция. Подарившая режиссеру первенца Наталья Аринбасарова – вторая супруга – решила от него уйти. Что стало причиной развода, рассказывала сама актриса.

Аринбасарова встретила Кончаловского, когда ей было всего 17 лет. До него у балерины был всего один роман, который закончился изменой избранника с сестрой Армена Джигарханяна. Вскоре режиссер сделал актрисе предложение, несмотря на недовольство родителей.

Однако спустя небольшое время в семье начались трудности. Кончаловский заговорил об эмиграции и даже женился на француженке, чтобы работать за границей. Аринбасарова же занималась съемками в кино и воспитанием маленького Егора – о предательстве у нее не было и мысли.

Позже выяснилось, что режиссер фильма "Грех" встречался и с другими женщинами: Машей Мирель и Ириной Купченко, рассказала актриса в эфире программы "Судьба человека".

Именно тогда она не выдержала и подала на развод. Аринбасарова не выпускала режиссера из комнаты, пока тот не подписал заявление.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей