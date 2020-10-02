Пугачева приютила едва стоявшего на ногах народного артиста Украины

Пугачева приютила едва стоявшего на ногах народного артиста Украины
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина едва не свалился в обморок

Игорь Крутой рассказал историю знакомства с Примадонной. Композитор признался, что во время первой встречи с Аллой Борисовной чувствовал себя неважно и чуть не упал в обморок. 

Народный артист Украины вспомнил, что Пугачева пригласила его в гости, потому что эстрадной певице очень понравилась песня "Ты меня любишь", которую он сочинил для Александра Серова. 

Когда Крутой приехал к ней в дом, Примадонна открыла дверь и ее первый вопрос был: "Крутой?". Когда композитор ответил утвердительно, Пугачева заявила, что на самом деле крутая она. 

"Так и состоялось наше знакомство", - вспомнил Крутой во время разговора с Борисом Корчевниковым в эфире программы "Судьба человека" на "России 1". 

Во время их первой встречи Игорь Крутой был в полуобморочном состоянии. Тогда он сыграл на рояле "Ты меня любишь", но Пугачева отказалась ее петь вместе с композитором. 

Позже народный артист написал для Примадонны песню "Любовь похожая на сон", которую и по сей день считает своей главной песней о любви.

Также в эфире "Судьбы человека" композитор вспомнил трагические подробности смерти своего отца. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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