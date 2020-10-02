Мужчина едва не свалился в обморок

Игорь Крутой рассказал историю знакомства с Примадонной. Композитор признался, что во время первой встречи с Аллой Борисовной чувствовал себя неважно и чуть не упал в обморок.

Народный артист Украины вспомнил, что Пугачева пригласила его в гости, потому что эстрадной певице очень понравилась песня "Ты меня любишь", которую он сочинил для Александра Серова.

Когда Крутой приехал к ней в дом, Примадонна открыла дверь и ее первый вопрос был: "Крутой?". Когда композитор ответил утвердительно, Пугачева заявила, что на самом деле крутая она.

"Так и состоялось наше знакомство", - вспомнил Крутой во время разговора с Борисом Корчевниковым в эфире программы "Судьба человека" на "России 1".

Во время их первой встречи Игорь Крутой был в полуобморочном состоянии. Тогда он сыграл на рояле "Ты меня любишь", но Пугачева отказалась ее петь вместе с композитором.

Позже народный артист написал для Примадонны песню "Любовь похожая на сон", которую и по сей день считает своей главной песней о любви.

Также в эфире "Судьбы человека" композитор вспомнил трагические подробности смерти своего отца.