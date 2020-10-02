"Плюнул в лицо": Кикабидзе разгромили за "гадости" о России

"Плюнул в лицо": Кикабидзе разгромили за "гадости" о России
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Член Совфеда осудил русофобскую позицию артиста

Алексей Пушков отреагировал на ситуацию вокруг прославленного советского актера Вахтанга Кикабидзе. По мнению сенатора, охаивающему Россию певцу нечем гордиться.

Сейчас на имени Кикабидзе строится политическая кампания грузинской партии под предводительством Михаила Саакашвили. В "Едином национальном движении" заявили, что особенно уважают своего соратника Кикабидзе за то, что тот нашел в себе силы отказаться от выступлений в РФ, а значит и больших гонораров – то есть, "плюнул в лицо России".

По мнению сенатора, не нужно обладать выдающимися талантами и мужеством, чтобы поливать грязью страну, которая дала человеку имя и известность.

"Нужно ли много мужества, чтобы говорить гадости о стране, сделавшей его известным как певца и актера? Вряд ли. Таких "мужественных" в Грузии пруд пруди", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Как отметил член Совфеда, русофобская политика сейчас крайне востребована на Западе. На этом фоне появляется немало деятелей, готовых плясать под дудочку ненавистников России. При этом сенатор добавил, что когда-то артист "Мимино" считался в Советском Союзе привлекательным воплощением всего народа, однако сейчас он показал, что является совсем другим человеком.


Ранее Вахтанг Кикабидзе объяснял, что не выступает в России после событий в Цхинвале, произошедших в 2008 году.

Ольга ФЕДОРОВА

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