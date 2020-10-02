У Харламова появились интимные проблемы после развода с Асмус

У Харламова появились интимные проблемы после развода с Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист рассказал о недостатке любви и ласки

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о своем разводе в начале лета 2020 года. В беседе со своей знакомой резидент Comedy Club признался, что после расставания у него появились проблемы с интимом. 

На красной дорожке 42-го Московского международного кинофестиваля Анна Калашникова раскрыла подробности ее последнего разговора с Харламовым. Оказалось, что даже сам юморист заметил, что после развода с актрисой его шутки стали еще более пошлыми. Бывший возлюбленный Асмус стал чаще шутить на тему интима, потому что ему не хватает любви, ласки и женского внимания, пишет "Пятый канал"

Напомним, что после того, как супруги объявили о своем разводе, в СМИ стали постоянно появляться новости о том, что Гарик Харламов сразу после расставания с Асмус закрутил роман с Яной Кошкиной.

Не так давно артист, уставший от подобных сплетен, решил прокомментировать слухи. Он признался, что с актрисой его связывают только рабочие отношения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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