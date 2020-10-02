"К психиатру пора": Михалков пожаловался на травлю

"К психиатру пора": Михалков пожаловался на травлю
Никита Михалков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Все выпуски его программы уничтожили

Никите Михалкову пришлось извиняться перед публикой. Очередная серия его авторской программы не вышла на экраны. Причиной стала беспрецедентная атака на знаменитого российского режиссера – хакеры удалили ряд выпусков "Бесогона".

Михалков рассказал, что недоброжелатели активизировались спустя несколько дней после выхода серии "Антология фальши". Враги Михалкова заполнили ленту с комментариями к этой программе негативными отзывами и прямыми оскорблениями режиссера.

"И маразматик, и лжец, и к психиатру пора", – перечисляет злобные выпады хейтеров знаменитость.

Выдающийся деятель искусства привык к оскорблениям в свой адрес, поэтому пропустил потоки брани мимо ушей. Однако неприятели решили перейти к более активным действиям. 1 октября сайт режиссера был взломан киберпреступниками, а все программы начиная с апреля уничтожены.

В то же время на Никиту Сергеевича обрушился поток негатива и клеветы в СМИ. В ряде изданий появились лживые статьи, где режиссеру приписывали владение бриллиантовыми заводами, а также масштабную вырубку леса. Деталями произошедшего Михалков поделился в видеоролике, опубликованном на ютуб-канале "БесогонTV".


До этого в СМИ появилась информация, что Никите Михалкову запрещают выходить из дома. Режиссер сел на карантин, причины которого точно неизвестны.

Ольга ФЕДОРОВА

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