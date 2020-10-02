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Москвичи стали очевидцами звездной потасовки. Инцидент произошел прямо в центре столицы на Сухаревской площади. В драке схлестнулись крестная дочь Любови Успенской и жена известного футболиста Павла Погребняка.
При этом Милана Тюльпанова явно лидирует в этой "бойне". На запись попали кадры с Марией Погребняк, валяющейся на земле. Приятельница по звездной тусовке в это время ногами охаживает рухнувшую жертву.
Была ли эта драка постановкой – остается загадкой. Ходят слухи, что весь перфоманс посвящен новой книге Тюльпановой. Крестница Успенской и бывшая жена Александра Кержакова выпустила литературное произведение "Убей в себе жертву", где рассказывает о том, как противостоять насилию.
Видеоролик с "избиением" опубликовали в Сети.
При этом люди в комментариях отметили, что вся эта ситуация выглядит весьма непрезентабельно.
"Упала как мешок с костями!.. Обе выглядят отвратительно", "Отбитые на всю голову", – делятся своим мнением россияне.
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