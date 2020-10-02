"Отвратительно": вторая дочь Успенской избила знаменитую подругу

"Отвратительно": вторая дочь Успенской избила знаменитую подругу
Милана Тюльпанова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Схватка двух именитых дам попала на видео

Москвичи стали очевидцами звездной потасовки. Инцидент произошел прямо в центре столицы на Сухаревской площади. В драке схлестнулись крестная дочь Любови Успенской и жена известного футболиста Павла Погребняка.

При этом Милана Тюльпанова явно лидирует в этой "бойне". На запись попали кадры с Марией Погребняк, валяющейся на земле. Приятельница по звездной тусовке в это время ногами охаживает рухнувшую жертву.


Была ли эта драка постановкой – остается загадкой. Ходят слухи, что весь перфоманс посвящен новой книге Тюльпановой. Крестница Успенской и бывшая жена Александра Кержакова выпустила литературное произведение "Убей в себе жертву", где рассказывает о том, как противостоять насилию.   


Видеоролик с "избиением" опубликовали в Сети.


При этом люди в комментариях отметили, что вся эта ситуация выглядит весьма непрезентабельно.

"Упала как мешок с костями!.. Обе выглядят отвратительно", "Отбитые на всю голову", – делятся своим мнением россияне.

Недавно крестница Успенской встала на защиту родной дочери королевой шансона Татьяны Плаксиной. Наследницу знаменитости в неадекватном состоянии сняли на видео.

Ольга ФЕДОРОВА

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