Продюсера вдохновил пример Яны Рудковской и Евгения Плющенко

Иосиф Пригожин признался, что хотел бы, чтобы его супруга подарила ему сына или дочку. Такое заявление он сделал после того, как узнал, что Яна Рудковская в четвертый раз стала мамой.

Муж Валерии рассказал, что он "обалдел" от новости о пополнении в семье продюсера и фигуриста. Пример оказался заразительным, потому что теперь Пригожин тоже стал подумывать о рождении еще одного ребенка.

Он также отметил, что рождение маленького Арсения, которого, по словам Пригожина, назвали в честь Арсения Шульгина, стало для него таким же сюрпризом, как и для всех остальных.

"Это было строжайшей тайной. Они молодцы, решают главную проблему в нашей стране – демографическую", – поделился продюсер в разговоре с "Пятым каналом".

Иосиф Пригожин также добавил, что они с Валерией пытаются зачать ребенка, но пока безуспешно.

Напомним, что вчера, 1 октября, Яна Рудковская поделилась радостной новостью, – жена Евгения Плющенко стала мамой в четвертый раз. 25 сентября появился на свет ее сын Арсений. По слухам, для того, чтобы родить ребенка, пара воспользовалась услугами суррогатной матери.