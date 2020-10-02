Положили под капельницу: Фадеев ответил на слухи о самочувствии

Положили под капельницу: Фадеев ответил на слухи о самочувствии
Максим Фадеев. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Продюсер серьезно ушиб грудную клетку

Максим Фадеев решил прокомментировать свое здоровье после новостей о том, что он упал с электросамоката. Музыканту по-прежнему тяжело говорить, однако сейчас он чувствует себя лучше. 

Основатель лейбла "Мальфа" выложил на своей странице в "Инстаграм" видео, в котором рассказал, как и почему произошло падение. Оказалось, что Фадеев не рассчитал свои силы, когда хотел съехать с полутораметрового трамплина.

"Как результат – серьезный ушиб грудной клетки. Я уж не говорю о локтях, коленях и коже", – поделился композитор. 

Также музыкант объяснил, что скорую ему вызвали, потому что он с трудом мог дышать. Восстановиться ему помогла капельница, после которой Фадеев стал чувствовать себя немного лучше. Сейчас мужчина находится дома.

Фадеев поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье и призвал поклонников бережно относиться к своему здоровью. 

Ранее стало известно о том, что на Максима Фадеева подали в суд. Оказалось, что продюсер и его лейбл должны производителю бытовой техники большую сумму денег. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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