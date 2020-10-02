Телеведущая заметно схуднула

Регина Дубовицкая – бессменная ведущая "Аншлага" – появилась на выставке своего коллеги Геннадия Ветрова. Снимки с мероприятия появились в Сети и стали активно обсуждаться пользователями. Поклонники телеведущей отметили, что она заметно постарела и даже решили, что она чем-то болеет.

На фотографиях, которые были опубликованы в "Инстаграме", 71-летняя Дубовицкая, по мнению интернет-пользователей, выглядит осунувшейся и сильно похудевшей. Но, как оказалось, Регина Игоревна просто придерживается специальной диеты.

"Утро – кофе без сахара и два кусочка черного зернового поджаренного хлеба. Днем – пол литра обезжиренного кефира. И так две недели", – поделилась секретом Дубовицкая.



Таким образом она скидывает по 5 килограммов и поддерживает себя в форме, пишет "Дни.ру".

Но поклонники уверены, что дело не только в питании. "Думаю болеет. 71 год не возраст, что-то не так", "Ужас, что с ней?", "Какая она старенькая", "Господи, помню её в самом соку, как хочется остановить время", "Да, годы бегут..", "Как то писали, что у Регины был инсульт... Она долго и трудно восстанавливалась", – написали в комментариях под фотографией телеведущей.

Однако сама артистка продолжает работать и признается, что даже в период самоизоляции не сбавляла привычных темпов работы. Оказалось, что даже на выставку к другу она приехала после монтажа нового выпуска телепередачи.

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