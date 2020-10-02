"Видимся редко": Новикова винит себя в проблемах с дочерью

"Видимся редко": Новикова винит себя в проблемах с дочерью
Клара Новикова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
При этом звезда "Аншлага" всегда готова снабдить родных деньгами

Клара Новикова откровенно призналась, что семейные отношения сложились не столь феерично, как карьера на сцене. Звезда долгие годы была счастлива в браке со вторым мужем Юрием Зерчаниновым. А вот с наследниками отношения оказались несколько прохладными. В этом артистка винит только себя – Клара Новикова считает, что слишком мало внимания уделяла дочери.

Знаменитость посетовала, что ее единственная дочка Мария до сих пор держит обиду на мать. Когда она была маленькой, Новиковой приходилось почти все время отдавать карьере и сцене. Артистка уделяла недостаточно внимания своей наследнице и теперь пожинает плоды былых обид. Так, юмористка очень мало общается с внуками, они заняты своими делами и не особо стремятся проводить время с именитой бабушкой.

"Видимся мы редко", – откровенничает звезда.

Клара Борисовна уверяет, что дочь никогда в открытую не жаловалось на свое детство, однако чуткое сердце матери чувствует, что у Марии осталась невысказанная обида.

Впрочем, непростые отношения с родными не мешают Новиковой активно участвовать в их жизни в материальном плане, пишет "Дни.ру". Артистка в принципе чувствует свою финансовую ответственность за близких людей. Так, во время пандемии коронавируса она платила зарплаты своим сотрудникам из личных сбережений. А если деньги нужны родным, звезда "Аншлага" всегда готова помочь. Новикова периодически спонсирует крупные покупки или заграничные путешествия своих родственников.


Клара Новикова также рассказала, что на самоизоляции развлекала себя кулинарией. По словам знаменитости, это дело приходит ей на выручку, когда нечем занять время.

Ольга ФЕДОРОВА

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