Близком другу Примадонны было 73 года

Стало известно, что ушел из жизни Александр Кальянов. Печальной новостью поделилась Алла Пугачева на своей странице в "Инстаграм".

Шансонье, которого Примадонна всегда считала своим близким другом, скончался на 73-м году жизни.

"Ушёл из жизни Александр Кальянов.Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное", – написала Алла Борисовна.

К слову, Кальянов всегда называл Пугачеву своей "творческой мамой". Именно Алла Борисовна побудила его начать выступать на сцене. Также ходили слухи, что музыкант был влюблен в Примадонну и буквально боготворил ее, пишет "Комсомольская правда".

В комментариях к публикации поклонники разделили утрату певицы. "Соболезную Вам и семье покойного", "Уходят кумиры нашей юности... Царствие небесное...", "Боже, какой ужас, не верится... сил вам Алла Борисовна", "Как люблю его песни! Очень жаль", "Его голос неповторим", "Светлая память... Хороший человек был..." – написали поклонники.

Напомним, что ранее Пугачева рассказала, что едва не умерла после операции из-за инфекции.