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Мария Горбань любит баловать своих подписчиков откровенными снимками. В этот раз звезда российских сериалов выложила фото, на котором она запечатлена в одном нижнем белье.
На фотографии девушка, на которой надето лишь кружевное белье бежевого цвета, не смотрит в камеру и улыбается. Слегла влажные волосы и минимум макияжа подчеркнули естественную красоту актрисы.
"Красивое нижнее белье придаёт уверенность, не правда ли?" – поинтересовалась звезда "Кухни" у поклонников.
Она также добавила, что часто совершает подобные покупки, чтобы порадовать себя и улучшить настроение.
В комментариях пользователи социальной сети засыпали Горбань комплиментами и оценили ее выбор. "Маша, тебе в любом белье нормик будет с такой фигурой", "Нагиев лайкнул", "Красива невероятно", "Ты красотка, в твоём случае на тебе всё смотрится, наверное даже рейтузы", "Обольстительница", "Нельзя быть красивой такой", – написали фанаты.
Напомним, что ранее Мария Горбань вспомнила о страшной ситуации на съемках, из-за которой звезда "Кухни" чуть не разбилась.
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