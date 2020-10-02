Поклонники отметили, что у актрисы прекрасная фигура

Мария Горбань любит баловать своих подписчиков откровенными снимками. В этот раз звезда российских сериалов выложила фото, на котором она запечатлена в одном нижнем белье.

На фотографии девушка, на которой надето лишь кружевное белье бежевого цвета, не смотрит в камеру и улыбается. Слегла влажные волосы и минимум макияжа подчеркнули естественную красоту актрисы.

"Красивое нижнее белье придаёт уверенность, не правда ли?" – поинтересовалась звезда "Кухни" у поклонников.

Она также добавила, что часто совершает подобные покупки, чтобы порадовать себя и улучшить настроение.

В комментариях пользователи социальной сети засыпали Горбань комплиментами и оценили ее выбор. "Маша, тебе в любом белье нормик будет с такой фигурой", "Нагиев лайкнул", "Красива невероятно", "Ты красотка, в твоём случае на тебе всё смотрится, наверное даже рейтузы", "Обольстительница", "Нельзя быть красивой такой", – написали фанаты.

Напомним, что ранее Мария Горбань вспомнила о страшной ситуации на съемках, из-за которой звезда "Кухни" чуть не разбилась.