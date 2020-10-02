Печальный опыт заставил артистку переключиться на собак

Роза Сябитова откровенно призналась подписчикам, что пару раз использовала ресурс программы "Давай поженимся!" в собственных интересах. Сваха, задачей которой является устройство личной жизни незамужних девушек, несколько раз "прикарманила" приглянувшихся потенциальных женихов.

Телеведущая созналась, что такое за время ее карьеры случалось дважды. Откровениями знаменитость поделилась со своими подписчиками в инстаграм-историях. Впрочем, оба романа со временем разрушились. Так что сейчас 58-летняя Сябитова находится в поисках единственного и неповторимого.

"Два раза и всегда неудачно. Поэтому завела собак, они самые преданные!" – делится личным телесваха.

Стоит отметить, что одна из интрижек на работе переросла в очень серьезные отношения. Так. в 2008 г на передачу пришел импозантный мужчина по имени Юрий. После съемок он взял номер телефона у Розы. Роман получился бурным и Сябитова вышла замуж за бывшего участника телешоу Юрия Андреева. Однако этот брак оказался невечным.

Недавно телесваха поделилась леденящими душу подробности перенесенных операций. Роза даже выложила видео прямо с хирургического стола.