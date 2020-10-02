СМИ: Певцов может заменить Ефремова в "Современнике"

СМИ: Певцов может заменить Ефремова в "Современнике"
Дмитрий Певцов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети появились слухи об увольнении актера из "Ленкома"

Дмитрия Певцова, который уже много лет трудится в "Ленкоме", заметили среди тех, кто был приглашен обсудить старт нового сезона в "Современнике". Это сразу же спровоцировало много слухов. 

Согласно одной из версий, актер просто пришел за компанию вместе со своей супругой Ольгой Дроздовой. Однако есть более интересная версия. В СМИ считают, что Дмитрий Певцов может занять место Михаила Ефремова, которое освободилось после того, как виновник смертельного ДТП оказался за решеткой. 

Сам Певцов решил ответить на вопросы журналистов весьма эффектно. Актер "Ленкома" надел футболку с фотографией Марка Захарова, а на все вопросы об увольнении из театра на Малой Дмитровке от демонстративно распахивал пиджак, пишет "Экспресс газета". 

Напомним, что ранее в Сети появилась информация о том, что актер "Ленкома" впал в кому и находится в реанимации. Это настолько разозлило Певцова, что он не смог сдержать гнев и резко высказался в адрес СМИ. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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