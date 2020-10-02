Ситуацию уже прокомментировала адвокат актрисы

Несмотря на то что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина нашли общий язык и решили не разводиться, палки в колеса, по мнению продюсера группы "На-На", народной артистке вставляет ее родная дочь.

Выяснилось, что на днях Шукшина-младшая сменила замки в квартире матери. Об этом сообщил Бари Каримович на своей странице в "Инстаграм". Музыкант написал, что Ольга оставила открытыми только туалет и кухню, а в другие комнаты Лидия Николаевна теперь попасть не может.

Случившееся прокомментировала адвокат Федосеевой-Шукшиной.

"Эта информация не соответствует действительности. В квартире Шукшиных несколько недель назад была кража. Действительно, Ольга поставила замок на двери в собственную комнату", – рассказала Вербицкая-Линник "Пятому каналу".

Сейчас народная артистка может спокойно пользоваться всеми комнатами, кроме тех, в которых находятся вещи ее дочери Ольги. Правозащитница добавила, что если бы слова Алибасова были правдой, то ее подопечная обязательно бы ей об этом сообщила.

Ранее СМИ рассказали об ужасном состоянии квартиры Федосеевой-Шушкиной, из-за которой народная артистка и музыкальный продюсер чуть не развелись.