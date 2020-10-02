Артист сгорел за несколько дней

Оскар Кучера поделился деталями личной трагедии. Этим летом умер его отец, режиссер анимационных фильмов Александр Боголюбов. Жизнь знаменитости унес коронавирус. Мужчина сгорел в считанные дни.

Для телеведущего гибель близкого родственника стала настоящим ударом. Несмотря на то, что проблемы со здоровьем у Александра Акимовича начались еще в начале года, никто и подумать не мог, что он покинет этот мир.

У 85-летнего режиссера обострились хронические недуги, однако госпитализации были плановыми и не предвещали беды. В последний раз Боголюбова забрали из-за проблем с сердцем. В медучреждении отец Кучеры заразился коронавирусом. Заморская инфекция стала роковой для звездного семейства – она убила мультипликатора всего за четыре дня.

Оскар узнал о трагедии, когда был в аэропорту. Мужчина признался, что готов был выть на все здание, однако нашел в себе силы сдержаться. Дальше ему предстояло рассказать о печальной вести родным. Кучера вспоминает, что несмотря на почтенный возраст, его папа отличался энциклопедическими знаниями и был бодр духом.

"Он не собирался умирать, но ему было реально тяжело", – рассказал телеведущий на ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".

Недавно Оскар Кучера пожаловался на "свинское отношение" создателей шоу "Звезды сошлись". Телеведущий покинул этот проект и теперь откровенно рассказывает о том, с какими трудностями он столкнулся во время работы.

