По словам юмориста, музыкант готовился к худшему

Накануне стало известно, что в возрасте 73-х лет ушел из жизни певец и продюсер Александр Кальянов. Максим Галкин, другом которого являлся покойный, почтил его память.

На своей инстаграм-странице пародист выложил видео с участием Александра Ивановича. На записи, сделанной в августе, Кальянов проводит мастер-класс для Галкина. Продюсер показывает, как пользоваться подаренным им немецким ламповым приемником.

Юморист отметил, что он записал данное видео в качестве инструкции. Но получилось так, что это стало воспоминаниями о последней встрече с Кальяновым.

Галкин рассказал, что долгое время музыкант боролся с тяжелой болезнью. В последний приезд в дом артиста и Примадонны Кальянов признался, что предчувствует скорый уход.

"Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать, но мы будем теперь принимать сигналы по твоему приёмнику" – написал Максим.

Ранее о смерти Александра Кальянова высказалась Алла Пугачева. Артистка отметила, что музыкант был для нее близким другом и соратником.

Напомним, с 1978 года Кальянов работал звукорежиссером в составе группы "Шестеро молодых". Дебют Александра Ивановича в качестве певца состоялся на "Рождественских встречах" Пугачевой. По некоторым данным, именно Примадонна побудила Кальянова выступать на сцене.