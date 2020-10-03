Бывшая жена артиста переживает за него

Брак Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской распался около трех лет назад. Однако актриса продолжает беспокоиться за бывшего супруга даже несмотря на то, что некоторое время назад артист обвинил ее в воровстве.

В новом интервью Виталина рассказала о состоянии Армена Борисовича. По словам актрисы, у Джигарханяна имеются серьезные проблемы со здоровьем.

"В его состоянии деменции он не знает и не понимает, что сейчас происходит" – сообщила Цымбалюк-Романовская.

Отвечая на вопрос о совместном ребенке, который мог бы сохранить брак, актриса отметила, что в свое время супруги не были готовы к пополнению в семье. Уже тогда Армен Борисович тяжело болел.

Также Виталина затронула тему с квартирой бывшего супруга, которую, как говорили многие, она переписала на себя без ведома Джигарханяна. Цымбалюк-Романовская акцентировала внимание на том, что сам артист оформил недвижимость на нее, передает "Комсомольская Правда".

Ранее Виталина высказала свои опасения относительного того, что Джигарханяна насильно изолировали от общества. По ее мнению, мошенники наживаются на состоянии актера, поэтому для них возвращение артиста в свет крайне опасно. Ведь тогда все преступные схемы могут вскрыться.