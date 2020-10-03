Телеведущая вынуждена принимать лекарства

Алена Водонаева выложила пугающий снимок в личном инстаграм-аккаунте. Телеведущая призналась, что ей удалили два зуба мудрости.

На снимке заметно, как правая щека Водонаевой сильно распухла.

"Чтобы вы понимали, что последствия от удаления зубов мудрости могут быть разными" – написала звезда.

По словам Алены, все прошло достаточно быстро. Зуб мудрости с левой стороны удалили без осложнений. С зубом, растущим справа, врачам пришлось повозиться.

Водонаева рассказала, что правый зуб рос неправильно – он занимал горизонтальное положение. Поэтому было принято решение делать операцию. Телеведущей разрезали десну, что спровоцировало возникновение сильного отека. Это как раз и отразилось на внешнем виде Алены.

Экс-участница "Дома-2" посоветовала своим подписчикам перед удалением зуба мудрости брать больничный на несколько дней. Ведь неизвестно, как организм отреагирует на хирургическое вмешательство.

Телезвезда сообщила, что сейчас принимает антибиотики. Также она добавила, что у нее не было повышенной температуры.

Поклонники поддержали Водонаеву. Некоторые рассказали свои истории, связанные с удалением этих проблемных зубов.

"Удаляла каждый зуб в разные дни, реабилитация после каждого удаления три дня" – рассказала одна из подписчиц.

Напомним, ранее Алена Водонаева жестко высказалась о мужчинах.