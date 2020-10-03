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Алена Водонаева выложила пугающий снимок в личном инстаграм-аккаунте. Телеведущая призналась, что ей удалили два зуба мудрости.
На снимке заметно, как правая щека Водонаевой сильно распухла.
"Чтобы вы понимали, что последствия от удаления зубов мудрости могут быть разными" – написала звезда.
По словам Алены, все прошло достаточно быстро. Зуб мудрости с левой стороны удалили без осложнений. С зубом, растущим справа, врачам пришлось повозиться.
Водонаева рассказала, что правый зуб рос неправильно – он занимал горизонтальное положение. Поэтому было принято решение делать операцию. Телеведущей разрезали десну, что спровоцировало возникновение сильного отека. Это как раз и отразилось на внешнем виде Алены.
Экс-участница "Дома-2" посоветовала своим подписчикам перед удалением зуба мудрости брать больничный на несколько дней. Ведь неизвестно, как организм отреагирует на хирургическое вмешательство.
Телезвезда сообщила, что сейчас принимает антибиотики. Также она добавила, что у нее не было повышенной температуры.
Поклонники поддержали Водонаеву. Некоторые рассказали свои истории, связанные с удалением этих проблемных зубов.
"Удаляла каждый зуб в разные дни, реабилитация после каждого удаления три дня" – рассказала одна из подписчиц.
Напомним, ранее Алена Водонаева жестко высказалась о мужчинах.
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