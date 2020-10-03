Телеведущая снялась без одежды у бассейна

Леся Никитюк поразила фанатов новым фото в "Инстаграм". В кадре знаменитость позирует без одежды, полулежа около небольшого бассейна с хвойными ветками. При этом экс-ведущая "Орла и Решки" прикрылась тарелкой с раками.

"Планы на вечер пятницы? Я раков наварила" – подписала провокационный снимок Никитюк.

Интернет-пользователи были шокированы таким смелым шагом своей любимицы. Однако некоторые посчитали, что телеведущей не стоило скромничать и добавлять в кадр тарелку.

"Крутое фото. Тарелка лишняя", "С такой фигурой можно и не прикрываться раками", "Бомба", "Класс. Вы как русалка тут", "Леся, вы прекрасны!"– прокомментировали фото поклонники.

Нашлись и недовольные. Многие подписчики раскритиковали Никитюк за обнаженное фото и отметили, что нужно вести себя приличнее. Некоторые же испугались за здоровье ведущей. По мнению подписчиков, Никитюк слишком сильно похудела.

Ранее звезда "Орла и решки", которая обрадовалась возможности наконец отдохнуть в другой стране и примерять разные купальники, показала результаты похудения.