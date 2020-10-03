Обнаженная звезда "Орла и решки" прикрылась тарелкой

Обнаженная звезда "Орла и решки" прикрылась тарелкой
Леся Никитюк. Фото: www.instagram.com/lesia_nikituk
Телеведущая снялась без одежды у бассейна

Леся Никитюк поразила фанатов новым фото в "Инстаграм". В кадре знаменитость позирует без одежды, полулежа около небольшого бассейна с хвойными ветками. При этом экс-ведущая "Орла и Решки" прикрылась тарелкой с раками.

"Планы на вечер пятницы? Я раков наварила" – подписала провокационный снимок Никитюк. 

Интернет-пользователи были шокированы таким смелым шагом своей любимицы. Однако некоторые посчитали, что телеведущей не стоило скромничать и добавлять в кадр тарелку. 

"Крутое фото. Тарелка лишняя", "С такой фигурой можно и не прикрываться раками", "Бомба", "Класс. Вы как русалка тут", "Леся, вы прекрасны!"– прокомментировали фото поклонники. 

Нашлись и недовольные. Многие подписчики раскритиковали Никитюк за обнаженное фото и отметили, что нужно вести себя приличнее. Некоторые же испугались за здоровье ведущей. По мнению подписчиков, Никитюк слишком сильно похудела. 

Ранее звезда "Орла и решки", которая обрадовалась возможности наконец отдохнуть в другой стране и примерять разные купальники, показала результаты похудения. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей