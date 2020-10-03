Телеведущую оскорбили в соцсети фигуриста из-за веса

Недавно стало известно о том, что шоу "Ледниковый период" возвращается на экраны после трехлетнего перерыва. Одними из участников, а также партнерами являются Роман Костомаров и Регина Тодоренко. Недавно звезда "Орла и Решки" стала объектом унижений недоброжелателей. Фигурист не остался в стороне и заступился за телеведущую.

Под последним постом в "Инстаграм", где Костомаров анонсировал выход нового интервью для People Talk, некоторые пользователи Сети начали писать негативные комментарии в адрес Регины.

"Бедный! Такую кобылу тягать приходится!" – отметил один из подписчиков.

Оскорбление партнерши вывело Костомарова из себя.

"Пришли фотку, гляну я на тебя! Хотя уверен, ты – *** [плохой человек – прим.ред]!" – резко отозвался фигурист.

Поклонники Романа разделились на два лагеря. Одни поддержали его и накинулись на оскорбившего Регину комментатора. Другие же осудили Костомарова, объясняя это тем, что он уподобился невоспитанному пользователю "Инстаграм".

"Грубоват, конечно, ответ. Но, с другой стороны – какой вопрос, такой и ответ" – отметил другой подписчик.

Помимо Тодоренко и Костомарова, в проекте также принимают участие Ольга Бузова, Влад Топалов, Ирина Пегова, Алексей Тихонов, Влад Соколовский и другие.

Ранее появилась информация о том, что поклонники Регины Тодоренко начали переживать за ее брак из-за снимков с Костомаровым.