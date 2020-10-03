Телеведущая высказалась по поводу отношений взрослых мужчин с молодыми особами

Ксения Собчак на своей инстаграм-странице решила поднять достаточно актуальную тему. Телеведущую заинтересовало то, почему некоторые пожилые представители шоу-бизнеса выбирают в качестве своих избранниц молодых девушек.

Скандально-известная звезда никак не может понять, как такие пары поддерживают отношения. Ведь супруги различаются не только по возрасту, но и по интересам, а также багажу знаний.

Бывшая ведущая "Дома-2" предположила, что для мужчин все вышеперечисленное не так важно. Они обращают внимание скорее на внешний вид молодой избранницы – кожу, запах, а также горящие глаза.

Ксения Собчак обратилась к представителям мужского пола, желая получить ответ. Также блогер поинтересовалась, что для них лучше: дружить с ровесницами, а иметь интимные отношения с молодыми, или иной вариант.

"А то 39 скоро, я начинаю нервничать!!!" – написала Ксения.

Подписчики телеведущей высказали свое мнение на этот счет.

"Иллюзия собственной молодости рядом с молодой подругой" – высказался один из комментаторов.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, тоже не прошла мимо этого поста.

"У тебя все уже сложилось" – отметила она.

Напомним, на данный момент Собчак состоит в браке кинорежиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась в 2019 году.

Ранее появилась информация о том, что Ксения Собчак ответила на слухи о своей беременности.