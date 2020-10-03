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Ксения Собчак на своей инстаграм-странице решила поднять достаточно актуальную тему. Телеведущую заинтересовало то, почему некоторые пожилые представители шоу-бизнеса выбирают в качестве своих избранниц молодых девушек.
Скандально-известная звезда никак не может понять, как такие пары поддерживают отношения. Ведь супруги различаются не только по возрасту, но и по интересам, а также багажу знаний.
Бывшая ведущая "Дома-2" предположила, что для мужчин все вышеперечисленное не так важно. Они обращают внимание скорее на внешний вид молодой избранницы – кожу, запах, а также горящие глаза.
Ксения Собчак обратилась к представителям мужского пола, желая получить ответ. Также блогер поинтересовалась, что для них лучше: дружить с ровесницами, а иметь интимные отношения с молодыми, или иной вариант.
"А то 39 скоро, я начинаю нервничать!!!" – написала Ксения.
Подписчики телеведущей высказали свое мнение на этот счет.
"Иллюзия собственной молодости рядом с молодой подругой" – высказался один из комментаторов.
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, тоже не прошла мимо этого поста.
"У тебя все уже сложилось" – отметила она.
Напомним, на данный момент Собчак состоит в браке кинорежиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась в 2019 году.
Ранее появилась информация о том, что Ксения Собчак ответила на слухи о своей беременности.
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