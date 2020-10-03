"Начинаю нервничать": Собчак боится за брак с Богомоловым

"Начинаю нервничать": Собчак боится за брак с Богомоловым
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая высказалась по поводу отношений взрослых мужчин с молодыми особами

Ксения Собчак на своей инстаграм-странице решила поднять достаточно актуальную тему. Телеведущую заинтересовало то, почему некоторые пожилые представители шоу-бизнеса выбирают в качестве своих избранниц молодых девушек.

Скандально-известная звезда никак не может понять, как такие пары поддерживают отношения. Ведь супруги различаются не только по возрасту, но и по интересам, а также багажу знаний.

Бывшая ведущая "Дома-2" предположила, что для мужчин все вышеперечисленное не так важно. Они обращают внимание скорее на внешний вид молодой избранницы – кожу, запах, а также горящие глаза.

Ксения Собчак обратилась к представителям мужского пола, желая получить ответ. Также блогер поинтересовалась, что для них лучше: дружить с ровесницами, а иметь интимные отношения с молодыми, или иной вариант.

"А то 39 скоро, я начинаю нервничать!!!" – написала Ксения.

Подписчики телеведущей высказали свое мнение на этот счет.

"Иллюзия собственной молодости рядом с молодой подругой" – высказался один из комментаторов.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, тоже не прошла мимо этого поста.

"У тебя все уже сложилось" – отметила она.

Напомним, на данный момент Собчак состоит в браке кинорежиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась в 2019 году.

Ранее появилась информация о том, что Ксения Собчак ответила на слухи о своей беременности. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей