Супруга режиссера ненавидит пианистку

Жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова рассказала о своем отношении к бывшей супруге актера. По ее словам, в их доме стоит табу на темы, касающиеся Виталины Цымбалюк-Романовской.

Татьяна Сергеевна заявила, что никогда не сможет простить ту за то, что она нанесла непоправимый вред Армену Борисовичу. Да и в целом пианистка испортила им жизнь. Однако Власова уверена, что однажды наступит день, когда Цымбалюк-Романовская поплатится за все.

"Воевать с вредными насекомыми мне неинтересно" – отметила она.

Татьяна рассказала, что она обладает хорошей закалкой, поэтому готова и дальше защищать свою семью, передает "Стархит".

Напомним, Татьяна Власова стала второй по счету супругой артиста. Они сыграли свадьбу в 1967 году. В 1998 году Джигарханян приобрел дом в США и уговорил жену переехать туда, чтобы присматривать за имуществом. Татьяна не стала спорить с мужем. Женщина устроилась в институте Далласа преподавательницей русского языка.

В 2015 году супруги расстались, и спустя год Армен Борисович женился на Виталине Цымбалюк-Романовской. Однако их брак продержался недолго – уже в 2017 году они развелись.

В 2019 году стало известно о том, что Джигарханян и Власова снова сошлись. Татьяна вернулась из США, чтобы заботиться о больном муже.

Ранее появилась информация о том, что Цымбалюк-Романовская прокомментировала состояние Джигарханяна.